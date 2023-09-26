Успеет ли Украина перерезать сухопутный коридор РФ в Крым до зимы: ответ эксперта

Эксперт отметил, что ВСУ потратили более трех месяцев, чтобы продвинуться на 15-20 километров. Сколько времени нужно, чтобы преодолеть еще 20 километров — "можно себе только представить"

ВСУ начали контрнаступление, в частности, чтобы разорвать сухопутный коридор в оккупированный Крым и выйти на побережье Азовского моря.

Успеют ли украинские военные выполнить эту задачу до зимы, объяснил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в интервью ТСН.ua.

"Вспомним, с чего начиналось украинское наступление с 4 июня. В течение всего этого времени украинская армия системно, методически продавливала вражескую оборонительную линию — так называемую линию обороны имени "генерала Армагедона" Суровикина", — говорит эксперт.

Селезнев объяснил, что линия обороны Суровикина – не какая-нибудь физическая там траншея или окоп, в котором обильно сидят российские "мобики", ведущие оборонительные бои. Линия обороны Суровикина предусматривает многослойные линии защитных сооружений, окопов, рвов, железобетонных пирамид, длительных огневых точек, между которыми расположено огромное количество минных полей.

Аналитик подчеркнул, что оккупанты тщательно подготовились за те 9 месяцев временной форы.

Когда ВСУ выйдут в Токмак – пока рано прогнозировать

"Около 15-20 километров, которые мы преодолели за этот промежуток времени на некоторых участках фронта — мы на это потратили по меньшей мере 3,5 месяца. Сколько времени потребуется, чтобы преодолеть еще 20 километров — мы можем себе представить, но вряд ли мы сможем назвать точную дату, к которой мы сможем выйти на Токмак. Мы не знаем ни плотности минирования, ни количества вражеских ресурсов... Когда мы имеем такое количество неизвестных, четко отметить, когда именно мы сможем выйти в Токмак, крайне сложно сказать", – объясняет Селезнев.

Токмак на карте Deep State / Фото: Deepstatemap

Эксперт отметил важность для россиян железнодорожного узла в районе Токмака.

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"В любом случае есть абсолютно очевидная позиция в этом уравнении. Она состоит в том, что как только мы сможем приблизить вплотную к железнодорожному узлу в районе Токмака, Россия потеряет возможность использовать железнодорожное сообщение между Мелитополем и Волновахой... А это значит, что у россиян возникнут проблемы, каким образом обеспечивать полноценное логистическое содержание вражеской группировки войск, действующее как на юге Запорожской области, так и соответственно на юге Херсонской области", — подытожил он.

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⚔️ В Крыму готовят поле для предстоящей битвы! | Селезнев