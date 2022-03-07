"Успех армии, воля народа, принципиальность санкций – вот путь к миру", — Зеленский

По словам президента, нужно бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность.

Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет разум, нужно потерять страх и забыть о коммерции.

Об этом в понедельник, 7 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Нужно защищаться. Нужно быть моральными и государствам, и компаниям. Нужно бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность. Успех украинской армии, воля украинского народа, принципиальность международных санкций – вот путь к миру", — отметил он.

Также Зеленский заявил, что в Украине сегодня решается судьба всей Европы – будущее континента решаем мы. Украинцам приходится терпеть то, что ни один другой европейский народ не видел 80 лет, подчеркнул президент.