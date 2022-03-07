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"Успех армии, воля народа, принципиальность санкций – вот путь к миру", — Зеленский

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"Успех армии, воля народа, принципиальность санкций – вот путь к миру", — Зеленский

По словам президента, нужно бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность.

Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет разум, нужно потерять страх и забыть о коммерции.

Об этом в понедельник, 7 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Нужно защищаться. Нужно быть моральными и государствам, и компаниям. Нужно бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность. Успех украинской армии, воля украинского народа, принципиальность международных санкций – вот путь к миру", — отметил он.

Также Зеленский заявил, что в Украине сегодня решается судьба всей Европы – будущее континента решаем мы. Украинцам приходится терпеть то, что ни один другой европейский народ не видел 80 лет, подчеркнул президент.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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