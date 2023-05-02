"Успех на поле боя – это самый лучший и самый быстрый путь к переговорам": Блинкен заявил об украинском наступлении

Блинкен также прокомментировал возможную роль Китая в достижении мира.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинское наступление готовится на следующие недели. Если он будет успешным, это приблизит "переговоры, способные построить справедливый мир".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинское наступление готовится на следующие недели. / Фото: Associated Press

Об этом госсекретарь США сказал в интервью Fox News.

Блинкен напомнил, что Россия уже потерпела поражение в войне в Украине, потому что не смогла достичь своей первоначальной цели: стереть Украину с карты, включить ее в состав РФ, ликвидировать ее существование как независимое государство.

Госсекретарь США сказал, что ВСУ планируют совершить контрнаступление в ближайшие недели. Именно от этого успеха зависит возможность переговоров с Россией, которые могут завершиться "справедливым миром".

"Мы знаем, что украинцы планируют контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что из этого (из контрнаступления. – Ред.) выйдет. В конце концов, успех на поле боя – это лучший и, пожалуй, самый быстрый путь к переговорам, которые приведут к справедливому и продолжительного мира", – отметил Госсекретарь США.

Блинкен также говорил о влиянии КНР на достижение мира.

"Я думаю, что мы открыты для любой страны, которая прилагает ответственные усилия для продвижения мира, и это начинается с нескольких вещей. Прежде всего, с признания того, что на карту поставлена территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины, поэтому будь -какое мирное соглашение должно иметь это за основу", – сказал он.

Он отметил важность общения всех миротворцев непосредственно с украинской стороной.

Напомним, Генштаб ВСУ заверил, что Бахмут и Марьинко держатся. ВСУ там в мобильной обороне, также ведут позиционные бои.

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