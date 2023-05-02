"Успех на поле боя – это самый лучший и самый быстрый путь к переговорам": Блинкен заявил об украинском наступлении

Блинкен также прокомментировал возможную роль Китая в достижении мира.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинское наступление готовится на следующие недели. Если он будет успешным, это приблизит "переговоры, способные построить справедливый мир".
Об этом госсекретарь США сказал в интервью Fox News.
Блинкен напомнил, что Россия уже потерпела поражение в войне в Украине, потому что не смогла достичь своей первоначальной цели: стереть Украину с карты, включить ее в состав РФ, ликвидировать ее существование как независимое государство.
Госсекретарь США сказал, что ВСУ планируют совершить контрнаступление в ближайшие недели. Именно от этого успеха зависит возможность переговоров с Россией, которые могут завершиться "справедливым миром".
"Мы знаем, что украинцы планируют контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что из этого (из контрнаступления. – Ред.) выйдет. В конце концов, успех на поле боя – это лучший и, пожалуй, самый быстрый путь к переговорам, которые приведут к справедливому и продолжительного мира", – отметил Госсекретарь США.
Блинкен также говорил о влиянии КНР на достижение мира.
"Я думаю, что мы открыты для любой страны, которая прилагает ответственные усилия для продвижения мира, и это начинается с нескольких вещей. Прежде всего, с признания того, что на карту поставлена территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины, поэтому будь -какое мирное соглашение должно иметь это за основу", – сказал он.
Он отметил важность общения всех миротворцев непосредственно с украинской стороной.
Напомним, Генштаб ВСУ заверил, что Бахмут и Марьинко держатся. ВСУ там в мобильной обороне, также ведут позиционные бои.
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