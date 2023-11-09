Успех ВСУ возле Вербового и "окопная война" у Роботиного: военные аналитики сделали сравнение с Первой мировой

Силы обороны Украины сумели срезать выступ врага вблизи села Вербовое Запорожской области. Возле Новопрокопки и Роботного идут тяжелые бои.

Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили в Telegram-канале мониторинговой группы DeepState.

В сообщении говорится, что возле Новопрокоповки украинские войска "имели частичный успех".

Карта боевых действий возле Вербового и Нопрокоповки.

А битву у Роботиного военные аналитики сравнивают с кровопролитной наступательной операцией сил Антанты во время Первой мировой войны вблизи села Пашендейл на территории Бельгии.

"Битва на Роботинском выступе все больше напоминает битву у села Пашендейл в Первую мировую. Последняя стала символом солдатского страдания. Данные изменения являются результатом больших усилий и больших потерь с обеих сторон", — отмечают в сообщении DeepState.

Как известно в той битве более чем столетней давности, которая велась за контроль над господствующей высотой и железнодорожным узлом, боевые действия велись под круглосуточным обстрелом артиллерии с обеих сторон, в болотистой местности, когда войска фактически "тонули в грязи". Союзники ценой сотен тысяч жизней сумели продвинуться всего на несколько километров.

Напомним, Вооруженные силы Украины имеют успех на левом берегу Днепра в Херсонской области. Нашим бойцам удалось расширить свой контроль над территорией к северу от поселка Подстепное, расположенного примерно в 17 километрах к востоку от Херсона.

Читайте также: