Успеха не имеют, с потерями отступили: в направлении Запорожья оккупанты пытались улучшить тактическое положение войск

Успеха не имеют, с потерями отступили: в направлении Запорожья оккупанты пытались улучшить тактическое положение войск

Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья.

На Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск под прикрытием огня артиллерии продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций, пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов и горючего, проводят воздушную разведку.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Успеха нет, с потерями отступили", — говорится в сообщении.

Напомним, что в занятом россиянами селе Конские Роздоры, что в Пологовском районе Запорожской области, российские оккупанты занимаются мародерством, а также ведут перепись населения.

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