"Успехи даются большими усилиями": военный о ситуации на Покровском направлении

У ВСУ есть успехи у Удачного, Котлиного и Шевченко на Покровском направлении. Все дается очень большими усилиями.

Об этом сообщает украинский волонтер и военный блоггер Богдан Мирошников.

Песчаное, несколько раз освобождалось и терялось, враг снова пытается захватить полностью. Но предыдущие ошибки учтены, и в настоящее время удается держать оборону.

"Также большими усилиями! Почему так тяжело? Потому что количество российских мр**т зашкаливает. Если бы не мясо, они бы и не доползли до туда в принципе", — акцентировал блогер.

Наш правый фланг Покровска (западнее города) все еще нестабильный с обеих сторон. Да, наши воины имеют успехи, но враг никуда не бежит.

"Мечтать также умеют воевать и отходят достаточно грамотно, выставляя арьергарды и усиливая дроновую составляющую. Поэтому сейчас лучше не разбрасываться громкими фразами вроде "орки бегут из-под Покровска". Не надо жить в мире упорных обложек видосов на ютубе", — призвал он.

Боевая работа делается, акцентирует Мирошников, и любит тишину.

Ранее военный предупредил об опасности в Днепропетровском направлении. Да, враг хочет создать очередные клещи.

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