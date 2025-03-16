"Успехи даются большими усилиями": военный о ситуации на Покровском направлении

Ситуация сверхтяжелого.
У ВСУ есть успехи у Удачного, Котлиного и Шевченко на Покровском направлении. Все дается очень большими усилиями.
Об этом сообщает украинский волонтер и военный блоггер Богдан Мирошников.
Песчаное, несколько раз освобождалось и терялось, враг снова пытается захватить полностью. Но предыдущие ошибки учтены, и в настоящее время удается держать оборону.
"Также большими усилиями! Почему так тяжело? Потому что количество российских мр**т зашкаливает. Если бы не мясо, они бы и не доползли до туда в принципе", — акцентировал блогер.
Наш правый фланг Покровска (западнее города) все еще нестабильный с обеих сторон. Да, наши воины имеют успехи, но враг никуда не бежит.
"Мечтать также умеют воевать и отходят достаточно грамотно, выставляя арьергарды и усиливая дроновую составляющую. Поэтому сейчас лучше не разбрасываться громкими фразами вроде "орки бегут из-под Покровска". Не надо жить в мире упорных обложек видосов на ютубе", — призвал он.
Боевая работа делается, акцентирует Мирошников, и любит тишину.
Ранее военный предупредил об опасности в Днепропетровском направлении. Да, враг хочет создать очередные клещи.
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