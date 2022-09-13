"Успехи достаточно убедительны": Гуменюк рассказала о продвижении ВСУ на Херсонщине и отчаянии оккупантов

Вооруженные силы Украины продвигаются не только в Харьковской области. Успехи есть и на Херсонском направлении.

Освобожденные ВСУ населенные пункты Херсонщины не называют с целью соблюдения норм безопасности. На сегодняшний день в освобожденных населенных пунктах украинские специалисты устраняют последствия преступлений российских оккупантов, в том числе и разминируют территории.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Продвижение наше продолжается, работа продолжается. Успехи достаточно убедительны. Мы держим огневой контроль над логистикой врага на оккупированной территории, мы контролируем транспортные артерии, где они с невероятной настойчивостью пытаются испытывать новые средства для переправы через Днепр. Но как только они загружают новый понтон или баржу для транспортировки, наш огневой контроль срабатывает четко", – рассказала Гуменюк.

По ее данным, моральное состояние оккупантов на Херсонщине уже шаткое. Гуменюк говорит, что российские оккупанты уже понимают абсурдность приказов своего руководства, но должны их выполнять.

Она добавила, что россияне проинформированы, как сдаться в плен и навредить своему подразделению, делая невозможным его способность идти в бой.

Вместо этого ВСУ фиксируют единичные попытки РФ штурмовать некоторые участки фронта. Однако после жесткого отпора оккупанты возвращаются без техники и с потерями личного состава.

Также, как известно, оккупанты наращивают резервы на левом берегу Херсонщиы, ведь на правый берег технику переправить очень тяжело.

"Группировка россиян на левом берегу уже в состоянии отчаяния. Группировка на правом берегу еще может добраться до своих границ без потерь", — констатировала Гуменюк.

Она подтвердила, что на левом берегу РФ сконцентрировала несколько подразделений "кадыровцев". В то же время она напомнила, что на передовых позициях тиктокеры не воюют, а выполняют функции заградительных отрядов, чтобы возвращать оккупантов в бой, не позволяя отступать.

Напомним, аналитик спрогнозировал, что поможет освободить Херсонщину.

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