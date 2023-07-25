Успехи контрнаступления на юге: в ВСУ рассказали, насколько они продвинулись в тыл врага

ВСУ продвинулись вдоль линии фронта от полукилометра. в районе Старомайорского.

Украинские военные успешно наступают в районе Старомайорского Донецкой области. Там ВСУ продвинулись до 750 м в глубину противника.

Об этом рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень.

Также, по его словам, украинские военные имели очередной успех в Старомайорском районе. Там они продвинулись вдоль линии фронта от полукилометра.

Как сообщали ранее в Генштабе, Силы обороны во время контрнаступления имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области. Спикер ведомства Андрей Ковалев рассказал, что сейчас украинская армия там закрепляется там на достигнутых рубежах. Враг же оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Съемочная группа ТСН попала под обстрел! Кадры из-под Бахмута.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.