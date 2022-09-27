Успехи контрнаступления: ВСУ освободили Купянск-Узловой и зашли в Коровий Яр и Редкодуб (фото, видео)

Украинские военные во время своего контрнаступления освободили поселок Купянск-Узловой на Харьковщине, а также зашли в поселки Редкодуб и Коровий Яр Донецкой области.

ТСН.ua собрал все, что известно об освобождении этих населенных пунктов.

Так, 26 сентября Генштаб ВСУ впервые подтвердил освобождение Купянска-Узлового.

Заметим, что в Купянске-Узловом расположена крупная железнодорожная станция. Именно по ней российские оккупанты перебрасывали свою военную технику из Белгородской области РФ в Украину. Сам Купянск был захвачен врагами еще в первый день вторжения.

Также читайте Во время контрнаступления на Изюмском направлении нацгвардейцы взяли в плен 15 россиян (видео)

На следующий день после заявления Генштаба, 27 сентября, освобождение поселка верифицировала и украинская разведка, а также заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он сказал, что населенный пункт был освобожден в результате успешной контрнаступательной операции.

Синегубов также проинформировал, что до сих пор под контролем захватчиков были 6% территории Харьковщины, но после успешной операции ВСУ этих процентов стало меньше.

ГУР Минобороны также выложило в Сеть видео поднятия на железнодорожном вокзале в Купянске-Узловом украинского флага. Так, поднимая национальный флаг, военный спецподразделения KRAKEN сказал: "Купянск-Узловой снова под украинским флагом!".

Украинские воины в районе населённого пункта Купянск-Узловой. pic.twitter.com/va7w5DgP2f — KORONAVIRUS ☢️ODESSA (@Korona_news2022) September 27, 2022

27 сентября стало известно, что украинские военные зашли и в село Коровий Яр Донецкой области, которое контролировали российские оккупанты. Защитники даже показали видео, как они бронетехникой въезжают в населенный пункт.

"Коровий Яр наш. Поскольку уже поступает определенная информация из Редкодуба, а также населенный пункт фигурирует в сводках Генштаба, – это видео от бойцов-крестоносцев уже можно распространить", – сообщил в Сети офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадым.

Коровой Яр наш



Поскольку уже поступает определенная информация из Редкодуба, а также населенный пункт фигурирует в сводках Генштаба — это видео от бойцов-крестоносцев можно распространить pic.twitter.com/5cuDOTOtjG — Сергей Нещадым (@nevedimka123) September 27, 2022

Что касается Редкодуба, то о том, что туда вошли ВСУ, тоже стало известно 27 сентября. В частности, соответствующее видео выложил политик и волонтер Юрий Мысягин, однако официальной информации от Генштаба пока нет.

На опубликованных кадрах видно, как украинские военные на технике заходят в Редкодуб.

Заметим, поселок является важным стратегическим населенным пунктом по освобождению Донетчины от оккупантов.

Также есть видео, на котором защитники Украины уже в Редкодубе сжигают российский флаг.

Напомним, еще 22 сентября россияне начали распространять в Сети информацию, что ВСУ будто бы дошли до Редкодуба на Донетчине и практически взяли в окружение Лиман и Коровой Яр. Тогда советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что Лиман может быть освобожден через несколько дней.

Читайте также:

Как правильно сдаться в плен ВСУ: инструкция