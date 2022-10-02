"Успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом": Зеленский отметил воинов девяти бригад

Президент поблагодарил всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинское знамя на его законные места на украинской земле.

Ежедневно как минимум дважды – утром и вечером – президент Украины Владимир Зеленский получает отчеты от военных ВСУ. На этой неделе в отчетах большую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции. Наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом.

Об этом сообщил президент в обращении к украинцам 2 октября.

"Это, знаете, такая тенденция... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Потому что каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать", — отметил он.

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Президент поблагодарил всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинское знамя на его законные места на украинской земле.

"Благодарю всех: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб — до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство", — сказал Зеленский.

Президент особо отметил успехи на востоке Украины

25-ю, 80-ю, 81-ю, 95-ю бригады десантно-штурмовых войск;

14-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады;

1-ю, 4-ю и 17-ю танковые бригады;

Силы специальных операций;

подразделения национальной гвардии и национальной полиции;

сотрудников СБУ;

разведчиков ГУР МО.

"Спасибо, воины!", — подытожил президент.

Отметим, сегодня, 2 октября, в Сети начали публиковать фотографии военнослужащих ВСУ с флагом Украины у стелы в поселке Торское Донецкой области.

Напомним, генсек НАТО прокомментировал освобождение Лимана и похвалил ВСУ.

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