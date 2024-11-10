Успехи РФ на фронте не оправдывают ее человеческие и материальные потери - ISW

За последние два месяца армия РФ серьезно продвинулась и захватила самую большую по площади территорию за последние два года войны. В то же время россияне несут колоссальные потери, что никакие успехи их не оправдывают.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Во время интенсивных российских наступательных операций в сентябре и октябре, войска РФ потеряли почти 200 танков, более 650 бронемашин и около 80 тысяч солдат. Враг же захватил примерно 1500 квадратных километров территории Украины", — пишут аналитики.

В ISW также отметили, что российские войска, вероятно, накопили большое количество техники на приоритетных участках фронта. Однако сокращение запасов танков и бронемашин советских времен, а также текущие темпы производства бронетехники, вероятно, сделают такие потери непомерно большими в долгосрочной перспективе.

По данным Генштаба, общие боевые потери российских оккупантов на утро 10 ноября составили 708 890 человек.

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