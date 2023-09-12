Успехи ВСУ на Донецком направлении: что нам дает освобождение Опытного

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев определил стратегические вопросы относительно Опытного.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

“Это важно потому, что мы в определенной степени сможем обезопасить от вражеских атак 9-й микрорайон... города-крепости Авдеевка. К тому же Опытное – это прямой маршрут (там буквально 2-3 километра) в Спартак, а Спартак – это уже пригород города Донецк”, — отметил эксперт.

Селезнев сообщил, что украинская армия вряд ли будет штурмовать большой город. Но русские оккупационные войска будут обязаны перемещать дополнительные ресурсы на этот участок фронта.

“Самопровозглашенная квазигосударственная группировка под названием "ДНР" считает этот город своей столицей... Соответственно, чем ближе украинская армия будет приближаться к Донецку, тем более нервными будут настроения в условных студиях Киселева, Соловьева и Скабеевой, потому что слишком высокие риски. Очевидно, что украинская армия вряд ли будет штурмовать влоба огромный город, но то, что он добавит лишних хлопот российской оккупационной армии, потому что она вынуждена будет перемещать дополнительные ресурсы на этот участок фронта – это очевидно”, — подчеркнул Владислав Селезнев.

Напомним, что ВСУ уволили часть Опросного в Донецкой области.