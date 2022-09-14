Успехи ВСУ на фронте усиливают позиции Украины на предстоящих переговорах с РФ — Госдеп

В Госдепе рассказали, когда станут возможны переговоры между Украиной и Россией.

Каждый эффективный день контрнаступления ВСУ, каждый освобожденный или защищенный дюйм территории усиливают позицию Украины на предстоящих переговорах с Россией.

Об этом сказал на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс.

Там считают, что переговоры между Украиной и Россией станут возможны, когда "хоть кто-то появится с другой стороны стола", и успешное наступление ВСУ работает именно на такой результат.

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По словам Прайса, задача США сейчас состоит в том, чтобы продолжать оказывать помощь в области безопасности, в которой нуждается Украина.

Он отметил, что есть прямая связь между происходящим на поле боя и тем, что в конце концов будет происходить за любым будущим столом переговоров. Прайс подчеркнул: необходимо, чтобы Украина находилась в максимально выгодном положении, если и когда такой стол переговоров возникнет.

Напомним, украинские защитники заставили бежать оккупнатов из Харьковщины, и агрессорке России пришлось признать свое поражение на этой линии фронта. Чиновники и федеральные средства массовой пропаганды активно обсуждают причины неудачи путинских войск.

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