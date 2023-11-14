Успехи ВСУ на левобережье Херсона: в ISW рассказали, где продвинулись военные

Военные ВСУ продвинулись на левом берегу в Херсонской области.
Военные Вооруженных сил Украины продолжают наземные операции на левом берегу Херсонской области – 13 ноября они продвинулись вперед.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ISW.
Как сообщают в ISW со ссылкой на российских блоггеров, ВСУ сохраняют позиции в Крынках и незначительно расширили зону своего контроля к югу от населенного пункта.
В то же время, по словам другого военкора РФ, россиянам удалось вытеснить украинских военных с неустановленных позиций вблизи Кринок. По данным оккупантов, ВСУ якобы провели неудачные наступательные маневры вблизи Кринков.
Как утверждает другой российский милблогер, ВСУ пытаются закрепиться возле Поймы и Песчановки.
"Оккупанты используют огневую мощь, чтобы помешать перекидыванию личного состава и материальных средств военных Украины на левый берег", — говорится в сообщении.
Вблизи Кринков действуют подразделения российской 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот).
Напомним, в ISW рассказали, зачем россияне распространили информацию о "перегруппировке" сил на левом берегу Днепра.
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