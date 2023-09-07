Успехи ВСУ на Таврическом направлении: оккупанты сдаются в плен, сожжено 59 единиц военной техники.

Украинские военные на Таврическом направлении имеют успехи. ВСУ освободили еще несколько километров нашей земли.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Вчера воины Сил обороны Таврического направления имели определенные успехи южнее Роботиного и западнее Вербового. Освобождены еще пару километров украинской земли. Также знаково, по моему мнению, российские оккупанты продолжают сдаваться в плен. Вчера их было шесть, а за последнюю неделю сохранить себе жизнь решили более 20 человек”, – рассказал Александр Штупун.

По его словам, за прошедшие сутки наши воины уничтожили 59 единиц вражеской военной техники, в частности: один танк, 13 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем и миноментов, три противотанковых средства, 30 разного рода беспилотников и шесть единиц автомобильной техники.

Кроме того, оккупанты навсегда потеряли три склада боеприпасов. Общие потери противника в личном составе составили 307 человек. Штупун уточнил, что сейчас боевые действия совершаются между первой и второй российскими линиями обороны.

Напомним, что разведка Пентагона предполагает, что наступление ВСУ может завершиться через 6-7 недель.

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