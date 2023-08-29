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Успехи ВСУ на Таврическом направлении: уничтожены три сотни российских солдат

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Успехи ВСУ на Таврическом направлении: уничтожены три сотни российских солдат

Украинские военные

За последние сутки потери врага составили 327 человек.

Украинские военные имеют продвижение на Таврическом направлении. Российских оккупантов отбрасывают подальше.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны за сутки выполнили 1200 огневых задач.

“За последние сутки потери врага составили 327 человек (безвозвратные – 91, раненые – 235, плен – 1). Уничтожены 34 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления врага”, – рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, что ВСУ на Купянском направлении ударным дроном уничтожили технику оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
636
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