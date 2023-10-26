Военные преступники РФ потеряли не менее 13 танков.

Украинские военные на Таврийском направлении уничтожили два российских миномета "Тюльпан", ЗРК "Тор" и еще 460 военных РФ.

Об этом сообщили в строительстве от Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления.

Как стало известно, украинские защитники за сутки выполнили 1056 огневых задач. Продолжается ведение наступательной операции в Мелитопольском направлении. ВСУ удалось уничтожить два российских миномета "Тюльпан" калибра 240 мм, которые россияне использовали для поражения фортификационных сооружений.

Кроме того, оккупанты потеряли 10 артиллерийских систем, девять боевых машин пехоты, девять беспилотников, шесть автомобилей и одну единицу спецтехники. Также военные преступники РФ потеряли 13 танков.

"Минуснули" Силы обороны и один ПВО и три склада с боеприпасами. В то же время на Таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, провел 47 боевых столкновений и совершил 763 артобстрела.

Напомним, что в Авдеевке кафиры перегруппировываются из-за значительных потерь.

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