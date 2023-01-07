Успехи ВСУ вблизи Кременной могут стать угрозой для оккупантов около Бахмута – британская разведка

Участок фронта около Кременной Луганской области может стать угрозой для россиян на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Последние три недели бои идут в основном на лесистой местности к западу от Кременной.

"Поскольку хвойный лес обеспечивает некоторое укрытие от наблюдения с воздуха даже зимой, обе стороны, скорее всего, вовсю пытаются точно корректировать артиллерийский огонь", — говорится в сообщении.

Вероятно, бои в этом направлении сводятся к операциям пехоты на коротких дистанциях. Однако британская разведка отмечает, что успехи украинских военных вблизи Кременной могут стать угрозой для оккупантов вблизи Бахмута.

"Российское командование, скорее всего, расценит давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского сектора, который, по их мнению, является ключевым для обеспечения возможности любого будущего наступления для оккупации остальной части Донецкой области", — говорится в сообщении.

Ситуация возле Кременной

Трасса Сватово-Кременная (Луганская область), с помощью которой поставляются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для оккупантов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что россияне "проседают" в направлении Кременной, поэтому стягивают туда еще больше мобилизованных и зеков-"вагнеровцев".

После деоккупации Кременной открывается путь в другие крупные города Луганской области – Северодонецкую и Лисичанскую. По словам Гайдая, продвижение украинских военных на этом направлении поможет разбить группировку врага, которая наступает на Бахмут.

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