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Успешная контратака: под Северодонецком ВСУ разгромили отряд российских оккупантов (фото)

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© facebook/Юрий Бутусов
© facebook/Юрий Бутусов
© facebook/Юрий Бутусов
© facebook/Юрий Бутусов

Уничтожены три боевых машины пехоты и два военных автомобиля противника.

В воскресенье, 6 марта, украинские воины провели успешную контратаку на врага в окрестностях Северодонецка, уничтожив передовой отряд российских войск.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице журналист Юрий Бутусов, опубликовав соответствующие фото.

"Украинская армия эффективно обороняет Северодонецк – ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Сегодня в ходе короткой контратаки наши подразделения разгромили передовой отряд противника, уничтожены 3 БМП и два автомобиля”, — отметил журналист.

Во время обороны занятых позиций подразделения ООС на Донбассе успешно отражают атаки противника и наносят ему большие потери.

Напомним, в этот же день под Николаевом украинские воины разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, в 2014 году перешедшие на сторону РФ в Крыму.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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