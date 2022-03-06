Успешная контратака: под Северодонецком ВСУ разгромили отряд российских оккупантов (фото)

Уничтожены три боевых машины пехоты и два военных автомобиля противника.

В воскресенье, 6 марта, украинские воины провели успешную контратаку на врага в окрестностях Северодонецка, уничтожив передовой отряд российских войск.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице журналист Юрий Бутусов, опубликовав соответствующие фото.

"Украинская армия эффективно обороняет Северодонецк – ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Сегодня в ходе короткой контратаки наши подразделения разгромили передовой отряд противника, уничтожены 3 БМП и два автомобиля”, — отметил журналист.

Во время обороны занятых позиций подразделения ООС на Донбассе успешно отражают атаки противника и наносят ему большие потери.

Напомним, в этот же день под Николаевом украинские воины разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, в 2014 году перешедшие на сторону РФ в Крыму.