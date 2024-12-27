Успешная операция ГУР: были ликвидированы три капитана российской армии (фото)

Разведка получила информацию о запланированной встрече российских офицеров и разработала план операции.

В результате успешной операции удалось ликвидировать трех офицеров руководящего состава российских войск. По ним был нанесен удар с HIMARS, а по прибытии эвакуационной группы – удар дронами.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Успешную операцию по ликвидации вражеских офицеров провели работники Департамента активных действий ГУР, СБУ, Сил беспилотных систем и оперативной группировки войск "Таврия".

Военная разведка получила информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы российских войск, участвующих в войне в Запорожской области.

После проверки и подтверждения данных разведка разработала план операции. К ней своими силами и средствами присоединились ОГВ "Таврия", СБС и тактическая группа "Тайфун" СБУ.

В ГУР описали подробности операции:

"Сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар с HIMARS, а по прибытии группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны".

В результате были ликвидированы три российских офицера:

капитан Дмитрий Нагорный – командир 1-го батальона 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

капитан Григорий Крохмалев – заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

капитан Юрий Фомин – командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы ВС РФ.

Также уничтожены пять единиц автомобильной техники враги.

Ликвидированные капитаны российской армии/Фото: ГУР Минобороны Украины

К слову, потери России в войне против Украины на 27 декабря составляют 782 510 бойцов убитыми и ранеными.

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