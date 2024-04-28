Успешно держат оборону на востоке: Мусиенко призвал не разносить "зраду" относительно выхода ВСУ из Очеретиного

Вооруженные Силы Украины довольно удачно и успешно держат оборону на Востоке, несмотря на то, что враг преобладает по численности, количеству артиллерии и авиации. российские войска ведут наступление на Донецком направлении с 10 октября 2023 года, когда начали массированные штурмы позиций в Авдеевке.

Об этом сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Очень странно видеть и слышать, как пытаются разнести "зраду" относительно ухода наших войск от Очеретиного и Бердичев... За это время, Украинские Силы Обороны, несмотря на задержку помощи от США, сумели сбить наступательный темп врага, нанести максимальные потери и не дать прорвать линию фронта", — написал Александр Мусиенко.

Военный эксперт сообщил, что из некоторых рубежей ВСУ пришлось отступить и, возможно, придется еще, на тактическом уровне.

"Все же все сделано для того, чтобы враг не развил оперативно-стратегический успех. Украинским Силам приходится применять маневры на отдельных направлениях, в том числе по уходу на подготовленные позиции обороны. Цель — сохранение жизни и здоровья личного состава. Следует понимать, что враг, кроме территориальных достижений, стремится истощить наши подразделения. Поэтому иногда уход на другие позиции дает возможность эффективнее обустроиться на новых участках обороны и уже оттуда остановить врага", — отметил военный эксперт.

Он отметил, что такая тактика лучше, чем держаться за позиции, где враг давит очень мощно большим количеством сил, чем было в Очеретино и Бердичах.

"А иногда, это еще и сознательные действия, чтобы растянуть логистические линии врага и заманить в ловушку", — добавил он.

По словам Мусиенко, сейчас Силы Обороны борются за очень важное время, когда помощь от США начнет поступать в больших объемах, что позволит остановить российское наступление.

"Также считаю недопустимым попытку дискредитировать военных и командование Зюройных Сил Украины, по безосновательным обвинениям и манипуляциям относительно событий на фронте. Нужно поддерживать наших бойцов и командиров во главе с Главнокомандующим ВС Украины", — призвал Мусиенко.

Напомним, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал об американских истребителях F-16, которые появятся в Украине только при наличии должной защиты аэродромной инфраструктуры.

Читайте также: