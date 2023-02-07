"Успешно отработал по оккупантам": пограничники показали уничтожение дроном врага (видео)

ВСУ ликвидировали очередную партию российских захватчиков.
Пограничники в составе Сил обороны на юге Украины продолжают уничтожать врага. С помощью дрона-камикадзе они ликвидировали русских военных и вражескую технику.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Выявить скопление живой силы противника и бронетехники удалось благодаря работе пограничной аэроразведки.
"По указанным координатам точно сработал беспилотник-камикадзе и артиллерия, нанеся врагу значительные потери", — говорится в сообщении.
Напомним, над Бахмутом пограничники сбили вражеский штурмовик.
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