"Успешно отработал по оккупантам": пограничники показали уничтожение дроном врага (видео)

Пограничники в составе Сил обороны на юге Украины продолжают уничтожать врага. С помощью дрона-камикадзе они ликвидировали русских военных и вражескую технику.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Выявить скопление живой силы противника и бронетехники удалось благодаря работе пограничной аэроразведки.

"По указанным координатам точно сработал беспилотник-камикадзе и артиллерия, нанеся врагу значительные потери", — говорится в сообщении.

Напомним, над Бахмутом пограничники сбили вражеский штурмовик.

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