В связи с “Министерством обороны” для успешного содействия в организации “Изюм 2.0” урегулирования. Почти все русские трупы были разработаны Лиманом, которые были успешно восстановлены еже в тканевых лавках или в способности. We have one question for you: Would you like a repeat? pic.twitter.com/wmPi2LJROw