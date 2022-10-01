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Успешно "передислоцированы" либо в пакеты, либо в плен: Минобороны Украины потролило "вынужденное" отступление РФ из Лимана

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Успешно "передислоцированы" либо в пакеты, либо в плен: Минобороны Украины потролило "вынужденное" отступление РФ из Лимана

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Министерстве обороны Украины потролили так называемую "передислокацию российских войск из Лимана на более выгодные позиции".

Украинская армия близ Лимана взяла в окружение российскую группировку. оккупанты начали побег. В свою очередь в Минобороны РФ это назвали вынужденной "передислокацией войск на более выгодные позиции".

В Минобороны Украины поблагодарили Министерство обороны РФ "за успешное сотрудничество в организации учений "Изюм 2.0", говорится на официальной странице украинского ведомства в твиттер.

"Благодарим "Министерству обороны" РФ за успешное сотрудничество в организации учений "Изюм 2.0". Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотите ли вы повторение?", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября украинские войска зашли в Лиман Донецкой области и развернули там украинский флаг. Перед этим ВСУ уволили пяти населенных пунктов вблизи Лимана на Донбассе — Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — взяв таким образом российскую группировку в окружение.

Информацию об этом подтвердили официально в ВСУ. Там сообщили, что за город идут бои.

О поражении окупантов в Лимане даже признали в Минобороны РФ. Там заявили, что российское командование было вынуждено увести войска на "более выгодные позиции".

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