Успешный удар по ЧФ РФ в Севастополе показывает, что Крымский мост будет уничтожен – эксперт

Уничтожение высшего офицерского звена командного состава в Севастополе – "это сокрушительный удар для РФ".

Успешный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе поднимает вопрос, смогут ли оккупанты защищать объекты критической инфраструктуры, в частности Крымский мост.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

"Мы видели, что некоторые инциденты, которые случались именно с этим мостом — это в первую очередь вызваны какими-то надводными объектами. Но если говорить о ракетных ударах, то пока эффективные ракетные удары по мосту не наносились. Генштаб Вооруженных Сил Украины рассматривает такой вариант безусловно, но поскольку до сих пор не были нанесены ракетные удары, то это говорит о том, что пока такой возможности нет", — сказал он.

Коваленко предполагает, что продвижение сил обороны Украины в Запорожской области позволит Украине более эффективно использовать те средства поражения, которые у нас есть на вооружении, для уничтожения моста.

Он добавил, что уничтожение высшего офицерского звена командного состава — "это сокрушительный удар для РФ именно по этому звену".

"Это большое количество офицеров, принимающих непосредственное участие в общей системе управления не только Черноморской флотилии, а также представители сухопутных войск, которые имели отношение к командованию на театре боевых действий в южной части материковой Украины", — отметил он.

Напомним, в Украине официально подтвердили, что при ударе по штабу в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом РФ.

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