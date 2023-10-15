"Усталость" доноров растет: Украине стало труднее получать финансовую помощь — Марченко

Украине сейчас приходится прилагать вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать поддержку.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине становится труднее получать финансовую помощь от стран-партнеров, поскольку официальные лица ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах. Кроме того, растет геополитическая напряженность.

Об этом министр сказал 14 октября в кулуарах заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше (Марокко), сообщает Reuters.

По словам министра, "геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах" сокращают желание правительств этих государств оказывать поддержку Украине. В частности, он упомянул о выборах, которые должны пройти в США и странах Евросоюза в следующем году.

"Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабна", — подчеркнул Марченко.

По его словам, Украине сейчас приходится прилагать вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать нам поддержку. Так, на этой неделе на переговоры по финансовой помощи повлиял конфликт между Израилем и ХАМАСом – война вспыхнула в тот момент, когда делегаты направлялись в Марракеш.

"Мы уже имеем определенные обязательства, например, 5,4 млрд долларов по программе МВФ, мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы рассчитываем на наших ключевых партнеров и союзников – США и Евросоюз", – добавил Марченко.

ЕС работает над пакетом помощи Украине на 50 миллиардов евро (52,6 миллиарда долларов) на 2024-2027 годы. Марченко сказал, что Украина просит 18 млрд евро из них в 2024 году.

Напомним, в Международном валютном фонде обнародовали новый прогноз по состоянию украинской экономики — что будет до конца 2023 года.

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