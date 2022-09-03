Усталость россиян от войны осложнит вербовку новых добровольцев — ISW

Усталость от войны у россиян и уменьшение уровня поддержки вторжения в Украину усложнит для российского командования вербовку новых солдат.

Российская исследовательская организация "Левада" 1 сентября опубликовала результаты опроса, указывающие на то, что хотя большинство россиян все еще поддерживают военные действия в Украине, общественная поддержка войны постепенно снижается.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Это незначительное ухудшение, и оно не повлияет на способность Кремля вести войну. Однако снижение поддержки и усталость от войны, вероятно, все больше будут препятствовать усилиям России по вербовке и формированию сил", — отметили в институте.

В то же время в ISW сообщают, что в регионах России продолжается набор "добровольцев" для участия в войне в Украине. Кроме того, россияне производят мобилизацию на оккупированных украинских территориях.

Ранее стало известно, что российские чиновники в Санкт-Петербурге предлагают бездомным подписать контракт на военную службу в армии.

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