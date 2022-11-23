Устанавливают 30-тонные огневые постройки: как Киев готовится к возможному повторному наступлению оккупантов (фото)

В Киеве усиливают фортификационное оборудование районов и рубежей обороны столицы и области с помощью долгосрочных огневых построек.

Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк.

"Наращивание укреплений осуществляется на основных путях вероятного выдвижения противника с учетом опыта начала вторжения. Так, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава и устанавливаются долговременные огневые сооружения для оборонного боя", — рассказал он.

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Отмечается, что вес одного такого сооружения – около 30 тонн. Она состоит из нескольких частей, отлитых из специального армированного бетона.

Павлюк объяснил, что благодаря такой конструкции военные в случае необходимости смогут эффективно наносить врагу огневого поражения. Кроме того, это безопасность личного состава при выполнении боевых задач.



"Работа продолжается. Любые попытки противника захватить столицу – обречены!", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Угроза из Беларуси

Беларусь с 24 февраля участвует в войне против Украины. Режим Лукашенко предоставил Путину территорию Беларуси для армейцев, которые пошли в наступление на Киев. С территории РБ оккупационные войска регулярно запускают по Украине ракеты и иранские дроны.

В последнее время опасность наступления на территории Беларуси возросла. Советник офиса президента Алексей Арестович сообщил, что командование РФ рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины. По его словам, один вариант – на Киев, второй вариант, условно говоря, Волынь. Впрочем, большинство российских мобилизованных, которые тренируются в Беларуси, готовятся отправиться на Донбасс, а не на северное направление.

А вот руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что захватить Киев на сегодняшний день невозможно.

"Не исключено, что с целью создания видимости угроз Россия может создавать группировки из состава мобилизованных, содержать их прямо на границе, чтобы создавать иллюзию... Хотя, по сегодняшним меркам, это роскошь для них, потому что они не могут взять Бахмут, пытаются удержаться" в районе Кременной и не могут перейти в контратаку. Плюс еще задача – держать удар на юге. Поэтому не так легко создавать по всем направлениям ударные группировки", — пояснил Мусиенко.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорит, что сегодня на белорусско-украинской границе находится недостаточное количество вражеских сил для повторного наступления. Она заверила, что Вооруженные силы Украины находятся в состоянии готовности к противодействию возможному наступлению. Украина полностью отслеживает передвижение оккупантов на территории Беларуси.

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