Установили ли россияне контроль над Северском в Донецкой области: что говорят в ВСУ
На Славянском направлении напряженной остается ситуация в районе Северска.
Ситуация в городе Северск Донецкой области сложная. Но армия РФ не установила контроль над этим населенным пунктом.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Схід".
"На Славянском направлении напряженной остается ситуация в районе Северска. В то же время заявления об установлении врагом контроля над городом не соответствуют действительности", — отмечают военные.
Отмечается, что, используя погодные условия, россияне пытаются инфильтрироваться в город малыми штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают оккупантов в Северске и на его подступах.
"Так же потерями для оккупантов заканчиваются их попытки установить в городской застройке флаги для создания пропагандистской картинки", — говорится в сообщении ОК "Схід".
DeepState о ситуации
Отметим, накануне аналитики проекта DeepState сообщили, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться в районе Северска.
"Противник продолжает затягивать свою пехоту в город и сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага", — говорится в сообщении.
По их данным, в последнее время там производится большое количество фиксаций российской пехоты. Однако по вражеским войскам активно работают пилоты Сил обороны.
"По предварительным данным, половина населенного пункта находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания [российских оккупантов] является река Бахмутка", — добавляют авторы сообщения.
Также отмечается, что российские захватчики по одному фиксировались и за Северском.
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский объяснил отвод украинских войск с позиций в 5–7 км от Покровска. По его словам, ВСУ восстановили контроль над примерно 13 км² северной части Покровска из в целом 29 км² территории.
Мирноград не находится в окружении и, хотя логистика там усложнена, обеспечение осуществляется.