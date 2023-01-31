Установлен рекорд за месяц: военный эксперт ошеломил потерями оккупантов под Соледаром

Россия отдала за Соледарь 20 тыс. жизней своих наемников и мобилизованных, поэтому для продолжения наступления ресурсы закончились.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Radio NV.

По его словам, только за январь 2023 года потери оккупантов потрясающие. Ими установлен рекорд: более 20 тысяч человек навсегда остались в украинской земле.

Коваленко объяснил, что с начала 2023 активизировалась интенсивность штурмовых действий россиян.

ВСУ отошли от Соледара. Защитники выполнили задачу, потери РФ при попытке взять город достигли уровня двух чеченских войн.

"Это именно та цена, которую они отдали за Соледар? Город, городок даже, не имеющий глобального какого-то стратегического значения, тактического условно, но вот это и является этой проекцией. Большие потери личного состава. Если мы возьмем эти 20 тысяч, а еще не конец января, я более чем уверен, что к концу января это будет более 21 тысячи, то возникает вопрос, а сколько, кроме двухсотых, там есть трехсотых, то есть раненых и пленных?" – сказал Александр Коваленко.

Российской армии необходимо иметь ресурс для наступления и формировать ударные группировки по другим направлениям.

"И потому, на мой взгляд, донецкий плацдарм, они начали в 2023-м реализовать вот в таком интенсивном формате исключительно для того, чтобы показать для своего потребителя информационного фастфуда, что у них происходят какие-то боевые действия по плану", — сказал эксперт .

По информации эксперта, ресурса для дальнейших действий у россиян нет.

"И даже если мы говорим о каких-то действиях в направлении Лимана или по другим направлениям, действительно донецкий плацдарм на сегодняшний день является наиболее активным по имитации их наступательных действий, но другие плацдармы, луганский, запорожский, а они есть в минимальном приоритете. Потому что на них уже ресурса не хватает критически как человеческого, так и технического", — сказал эксперт.

Напомним, 25 января в ВСУ подтвердили, что украинская армия вышла из Соледара.

Добавим, что бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, как потеря Соледара повлияет на ситуацию на фронте.

Также некоторые украинские эксперты подняли вопрос, могут ли ВСУ отступить из Бахмута вслед за Соледаром.

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