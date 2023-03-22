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Установлена личность оккупанта, гордо позировавшего на фоне разбомбленных домов украинцев (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2185
Время на прочтение
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Установлена личность оккупанта, гордо позировавшего на фоне разбомбленных домов украинцев (фото)

Фото из соцсетей

Отец четырех детей из Брянской области отправился на фронт добровольцем.

В Сети идентифицировали российского оккупанта, который воевал против Украины и с гордостью позировал на фото фоне разрушенных гражданских домов.

Об этом сообщили исследователи "OSINT-Бджоли".

Они выяснили, что 34-летнего российского захватчика родом из Брянской области зовут Максим Марченков. У него жена и четверо детей.

До того как отправиться на войну против Украины, россиянин работал в Москве крановщиком. Заметим, что в российской базе должников на Марченкову "висит" более 800 тыс. руб.

"Отец четырех детей из Брянской области добровольно поехал на войну. Он не подпадал под мобилизацию — в военкомате даже запросили письменное согласие супругов. Но почему-то он решил, что быть убитым ВСУ лучше, чем воспитывать своих детей", — говорится в сообщении исследователей.

Они также нашли контакты Марченкова у Whatsapp и Telegram.

Фото из соцсетей / ©
Фото из соцсетей

Напомним, в России вдове погибшего на войне против Украины оккупанта, которая сама осталась воспитывать семерых детей, заменят газовую плиту. Никаких выплат в связи с гибелью мужчины семья не получила.

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Дата публикации
Просмотры
2185
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