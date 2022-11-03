Установлены личности еще четырех вражеских приспешников, вступивших в оккупационный "МВД РФ"

Среди коллаборантов — трое бывших должностных лиц, которые были уволены из правоохранительных органов Украины за крыше наркогруппировок и систематическое взяточничество.

В ходе комплексных мероприятий установлены лица еще четырех вражеских приспешников, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МВС в Запорожской области".

Среди них трое бывших должностных лиц, которые были уволены из правоохранительных органов Украины за крыше наркогруппировок и систематическое взяточничество.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что в рядах псевдообразования они выполняют карательные задачи агрессоров по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированной территории региона. Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности, участников движения сопротивления.

К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие, угрозы, убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей.

Кроме того, под видом незаконных обысков коллаборанты разграбляют жилье местных жителей. Во время таких "налетов" у людей пропадают деньги, бытовая техника и другие личные вещи.

Также они принимают участие в захвате местных предприятий, отказывающихся сотрудничать с оккупационной администрацией.

Задокументированы факты обложения "данью" владельцев агропредприятий. За разные суммы "откупных" злоумышленники обещают фермерам не препятствовать им в хозяйственной деятельности.

В случае несогласия – угрожают насилием и уничтожением имущества.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства преступных действий коллаборантов, установили места их нахождения и маршруты перемещения.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырём фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. В частности, так называемым:

заместителю начальника "Розовского РОВД";

начальнику уголовного розыска "Каменско-Днепровского районного отдела милиции";

оперуполномоченному "Токмакского райотдела милиции";

работнику "Днепрорудненского райотдела милиции".

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, СБУ задержала жителя Бучи, который помогал российским войскам во время оккупации, а затем хотел "замаскировать" свои преступления, вступив в добробат. Этот предатель принимал участие в карательных рейдах рашистов и помогал выявлять и убивать участников движения сопротивления.

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