Устаревшее командование и опасные приказы: военный рассказал о проблемах армии

Подполковник Богдан Кротевич («Тавр»)

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Бывший начальник штаба 12 бригады Национальной гвардии Украины «Азов», участник российско-украинской войны и общественный деятель Богдан «Тавр» Кротевич в интервью The Guardian рассказал о проблемах на фронте и о потере большого количества защитников на войне.

ТСН.ua собрал главное из разговора военного с журналистами.

Намерение уволиться из ВСУ

Подполковник Кротевич – ветеран войны, который до сих пор служит в рядах ВСУ. По его словам, он «на 70% уже решил уволиться» из украинской армии. Причиной такого решения стали требования к солдатам от командиров, « выполнить то, чего бы они сами не сделали ».

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«Тавр» как бывший военнопленный имеет официальное право уволиться с военной службы.

Кротевич рассказал, что побуждает его покинуть ряды украинского войска. В частности, по его словам, Генштаб ВСУ приказал после ротации размещать военных не в тылу, а в 50 метрах от передовой — обычно на наблюдательных пунктах.

Это ставит всех этих людей под серьезную угрозу. Командование преступно не понимает современных принципов ведения войны, в том числе как работают FPV-дроны и планировочные бомбы», — высказался боевой офицер.

Проблемы среди командования ВСУ

По словам военного, украинское командование "все еще имеет менталитет воюющих во Второй мировой войне ". А именно командующие отказывают признавать новые средства поражения целей.

Как отметил Кротевич, из-за активного расширения использования беспилотников FPV, которые могут работать на расстоянии до 22 км, и российских планирующих бомб, оккупанты резко увеличили глубину линии фронта.

«Они еще отказываются признавать новые средства поражения целей. Он сказал, что командующий армией полагался на правила, изданные в 2016 году, чтобы оправдать принуждение солдат базироваться так далеко вперед, время, когда «война была совсем другой», — заметил военный.

Критика Сырского

Подполковник Кротевич считает, что главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому нужно уйти в отставку. Он обвинил Сырского в неспособности проводить эффективные наступательные операции, а также в огромных потерях украинских войск из-за неудачных решений.

По словам военного, единственный успешный удар был нанесен по Курску в августе 2024 года, где украинские силы нашли самое слабое место в обороне врага, однако маневр не оказал существенного влияния на общую ситуацию на фронте.

«Сырский слишком сосредоточился на атаке на Россию, когда у нас были огромные проблемы с защитой Покровска на южном Донбассе. Он оставался там слишком долго, и это привело к большим потерям», — заявил Кротевич.

Кротевич подверг критике Сырского в тактике, которая заключается в том, чтобы: либо бросать больше людей в бой, когда враг атакует, либо отступать, когда враг преобладает.

Пришедший на смену Залужному в 2024 году главнокомандующий неоднократно подвергался критике в военной среде из-за своих решений, передает The Guardian.

Подробности удара по штабу «Азова»

Кротевич также рассказал, как в определенный момент штаб бригады «Азов» потерпел поражение, хотя подразделение «просил и настаивало» на его отводе вглубь , поскольку российские войска наступали.

«Нам конкретно сказали «нет» – и мы получили прямое попадание», – сказал «Тавр».

Таким образом, запрет отступления от командования закончился плохо для военных "Азова".

Напомним, в феврале Кротевич покинул пост начальника штаба 12 бригады специального назначения "Азов". В полк он присоединился в 2014 году, пройдя путь от пехотинца до командира взвода.

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