Уставшие, но улыбаются: пограничники показали новое видео с бойцами "Азовстали" в подвалах

Уставшие, но улыбаются: пограничники показали новое видео с бойцами "Азовстали" в подвалах

Защитники Мариуполя, противостоящие российской агрессии на "Азовстале", стали символом нерушимого героизма и отваги.

Как сейчас чувствуют себя герои в подвалах завода, рассказала Государственная пограничная служба Украины, опубликовав видео с военными, снятое пограничниками Донецкого отряда. На нем показаны быт и будни бойцов.

На кадрах бойцы пытаются улыбаться и шутить, хоть и выглядят очень уставшими. Они отдыхают, сидя на полу у стен, шутят и о чем-то живо разговаривают. Один из бойцов чинит сломанные рации. Еще один защитник готовит для собратьев блины.

"В сверхсложных условиях пограничники на "Азовстали" вместе с другими защитниками продолжают защищать Мариуполь. Несмотря на это, здесь находят время для улыбки… А еще есть необходимые дела — обеспечить питание, наладить связь… Слава непоколебимым защитникам Мариуполя! Слава Героям!" — подписали видео.

Напомним, в городе Мариуполь Донецкой области, который с начала марта находится в осаде российских войск, украинские военные держат оборону на территории "Азовстали", по территории предприятия российские оккупанты продолжают наносить бомбовые удары. Мариупольский городской совет сообщил, что на металлургическом заводе находилось не менее 2 тысяч гражданских — женщины, дети и пожилые люди.

Российский президент Путин объявил об освобождении украинского портового города на Азовском море. Путин отметил, что он приказал российским войскам заблокировать все выходы из металлургического комбината "Азовсталь", "чтобы муха не пролетела".

За два месяца войны России против Украины Папа Римский Франциск трижды просил президента РФ Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Путин трижды отказал.

28 апреля российские войска авиаударами разрушили подземный госпиталь на Азовстали". В результате бетонная конструкция здания упала на раненых защитников. Число раненых в результате ударов превышало 600 человек.

1 мая удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали".

На заводе "Азовсталь" в результате бомбардировки начался масштабный пожар

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