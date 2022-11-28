Устилают телами землю и двигаются дальше: оккупанты отчаянно пытаются прорваться к Авдеевке и Бахмуту

Командование РФ не жалеет людей и техники, чтобы продемонстрировать хоть какой-то результат на фронте.

Самая тяжелая ситуация на фронте, как и в предыдущие месяцы – в Донецкой области, в районе Бахмута и Авдеевки.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире общенационального телемарафона 28 ноября.

По его словам, россияне просто устилают своими телами землю и двигаются по своим же трупам для того, чтобы попытаться прорваться к Авдеевке и Бахмуту. Там сейчас происходят самые тяжелые боевые действия.

Денисенко не знает точно, сколько РФ уже стянула туда своего "пушечного мяса". Ответ на этот вопрос должно дать Главное управление разведки.

"Но уже сейчас становится понятно, что россияне резко увеличивают свои группировки именно на направлениях Авдеевки и Бахмута. Единственная точка, где они могут получить продвижение – это именно это направление. И не жалея людей и техники, ничего – они бросают все туда, чтобы показать своему избирателю хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь продвижение", – сказал советник министра.

Ранее Вадим Денисенко заявил, что украинцам нужно уже с сегодняшнего дня быть готовыми к очередному массированному ракетному удару РФ.