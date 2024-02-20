Устраивал массовые репрессии на оккупированной Николаевщине: СБУ идентифицировала личность спецназначенца РФ

СБУ идентифицировала личность спецназначенца ГРУ, который под прикрытием "добровольца" захватывал Кинбурнскую косу в 2022 году и устраивал репрессии против мирных украинцев. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, речь идет об уроженце российского города Кемерово Евгении Дели. По имеющейся информации, до начала полномасштабного вторжения РФ он проходил службу в 10-й отдельной бригаде спецназначения главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ). После 24 февраля 2022 года он действовал под прикрытием командира артиллерийского подразделения так называемого "добровольческого штурмового корпуса", участвовавшего в захвате Кинбурнского полуострова.

В СБУ установили, что находясь на территории временно захваченной громады, он отвечал за подавление сопротивления в регионе и организовывал массовые репрессии против местных жителей.

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Репрессии захватчиков на оккупированной Николаевщине 2022 года

"В августе 2022 года фигурант вместе с подчиненными приехал в дом местного жителя. Во дворе рашисты схватили мужчину, связали его и бросили в грузовик. Затем пострадавшего привезли в российские застенки, где по меньшей мере 6 дней избивали, тушили на его теле окурки и угрожали убийством. Таким образом оккупанты пытались "выбить" из него подтверждение сотрудничества с воинами Сил обороны. Не получив "признаний", мужчину с множественными ушибами, травмами позвоночника и внутренних органов вывезли и выбросили едва в сознании вблизи оккупированного в то время Херсона", – сообщили в СБУ.

Также по приказу Дели захватчики выкрали жительницу поселка Покровское и в течение суток держали ее прикованной к стулу в одном из захваченных домов. Затем пострадавшую в багажнике авто вывезли в застенки на временно оккупированной части Херсонщины, где в течение 3-х дней держали без еды и воды. Несмотря на жестокие пытки, рашисты не услышали от женщины никаких "признаний" и после этого выбросили ее на открытой местности полуострова.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили Дели о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за совершенные военные преступления. Злоумышленник полностью идентифицирован, в дальнейшем он будет найден и наказан.

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