Устраивал "мясные штурмы": в России заговорили о самосуде над Мурадовым

В России заговорили о самосуде над Мурадовым. В частности, в прямую конфронтацию с Мурадовым вступают его коллеги.

Об этом пишет Телеграмм-канал GREY ZONE.

Известно, что российский генерал Рустам Мурадов продолжает отправлять окупантов на "мясные штурмы" Угледара. Его родственники уже готовы к самосуду над ним.

"Он решил еще значительнее ослабить одну из лучших танковых бригад (5-я танковая) ВС России. Но его не только не снимают с должности, отправляя под военный трибунал, но еще и повышают в звании", — пишет канал.

Известно также, что среди окупантов распространяется информация о том, что высокопоставленные генералы РФ уже вступают в прямую конфронтацию с Мурадовым.

"Говорят, что недавно командующий Тихоокеанским флотом России отправил Мурадова за потери морской пехоты под Угледаром, а родственники погибших склоняются к расправе и кровной мести над генералом", — пишет канал.

Напомним, что Кремль хочет дистанцировать российскую армию от прошлых неудач и подготовить ее к новому крупномасштабному наступлению в Украине.

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