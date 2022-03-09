"Устраивают террор и ад": глава Сумской ОВА рассказал о преступлениях оккупантов

Однако преступные действия оккупантов не отражают желания у сумчан воевать против врага.

На временно захваченных территориях Сумщины россияне устраивают "тотальный террор и ад".

Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире Радио НВ.

"Если они занимают какой-то город или село, то этот [населенный пункт] превращается в территорию ада. Например, село Ворожба Лебединского района: выводят людей на улицу из домов и поджигают дома, заставляют людей смотреть, как горят их [дома]; расстреливают мирных жителей. Город Тростянец полностью оккупирован. Там, где они появляются, грабят, забирают еду, убивают людей, жгут дома и совершают тотальный террор", — заявил Живицкий.

По его словам, даже такие преступные действия оккупантов не отражают желания у сумчан воевать против врага.

В своем Telegram глава Сумской ОВА подвел итоги прошедших суток. По его словам, 8 марта оккупанты почти два часа подряд обстреливали гражданскую инфраструктуру Ахтырки.

"Полностью разрушены железнодорожная станция, здание исполнительного комитета, краеведческий музей, местный универмаг и все торговые помещения, многие ранены, не всех нашли. ТЭЦ остановлена, электричества нет, разрушен канализационный коллектор, частично нет водоснабжения, разрушены многие электроопоры. Целый день разгребаем завалы, которые произошли в результате сброса авиабомбы", — передал председатель ОВА слова мэра Ахтырки Павла Кузьменко.

В Великописаревской ТГ враг обстреливал дома мирных жителей из крупнокалиберной артиллерии. В результате обстрела, по предварительным данным, повреждены 4 частных дома, один человек получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В Тростянке были уличные бои, информации о жертвах нет.