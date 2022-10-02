Устранение Путина элитой может быть одним из вариантов разрешения кризиса в России — эксперт

Российская элита хочет устранить президента России Владимира Путина, чтобы сохранить действующую модель власти.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил политический эксперт Валерий Клочок.

"У меня создается четкое впечатление, что реализуется сценарий отстранения от власти Путина на данном этапе. Это не так просто, потому что есть несколько кланов, которые причастны к внутриполитическим процессам в РФ. Вспомним того самого Патрушева, который активно работает по вопросу отстранения Путина", – отметил эксперт.

По его словам, это один из вариантов выхода из ситуации для самой РФ. Задачей номер один для российской элиты есть удержание существующей модели власти. Они могут сделать то, что им рекомендуют западные партнеры – выйти на границы 1991 года.

"Они могут сделать то, что им советуют западные партнеры – выйти на границы 1991 года и сохранить Россию в этой модели. Путин как раз не находится в одном русле с намерениями этой политической группы… Если им не удастся сменить Путина, то история для них будет другой и гораздо хуже. Их просто расчленяют", — подытожил Клочок.

Напомним, Арестович объяснил, почему в поражении РФ в Лимане виноват президент.

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