Устранение токсического присутствия РФ: Марченко призвал исключить Россию из ЕБРР

Атаки РФ наносят ущерб не только Украине, но и бизнесу, расположенному на территории нашего государства.

Украина призывает Европейский банк реконструкции и развития исключить Россию из своего состава.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время своего выступления на ежегодном собрании ЕБРР.

Он подчеркнул, что российские атаки наносят серьезный ущерб не только украинскому бизнесу, но и иностранным компаниям, работающим в Украине и получающим финансирование от ЕБРР.

Марченко выразил серьезную возмущенность по поводу российского присутствия в международных организациях, особенно в таких авторитетных институтах, как Европейский банк реконструкции и развития. Он призвал партнеров Украины к активным действиям и призвал их рассмотреть варианты полного устранения России из этих структур.

"Мы призываем наших партнеров продолжать рассматривать варианты полного устранения токсического присутствия Российской Федерации в авторитетных международных организациях, таких как Европейский банк реконструкции и развития. Пока украинцы просыпаются ночью под звуки российских ракет, представители РФ все еще продолжают выступать на заседаниях ЕБРР", – заявил Марченко .

Напомним, что российская оккупационная армия ракетами обстреляла село Циркуны под Харьковом. На месте трагедии погиб 52-летний мужчина.

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