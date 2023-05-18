Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Устранение токсического присутствия РФ: Марченко призвал исключить Россию из ЕБРР

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
315
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Устранение токсического присутствия РФ: Марченко призвал исключить Россию из ЕБРР

Марченко призвал ЕБРР исключить Россию из своего состава / Фото: УНИАН

Атаки РФ наносят ущерб не только Украине, но и бизнесу, расположенному на территории нашего государства.

Украина призывает Европейский банк реконструкции и развития исключить Россию из своего состава.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время своего выступления на ежегодном собрании ЕБРР.

Он подчеркнул, что российские атаки наносят серьезный ущерб не только украинскому бизнесу, но и иностранным компаниям, работающим в Украине и получающим финансирование от ЕБРР.

Марченко выразил серьезную возмущенность по поводу российского присутствия в международных организациях, особенно в таких авторитетных институтах, как Европейский банк реконструкции и развития. Он призвал партнеров Украины к активным действиям и призвал их рассмотреть варианты полного устранения России из этих структур.

"Мы призываем наших партнеров продолжать рассматривать варианты полного устранения токсического присутствия Российской Федерации в авторитетных международных организациях, таких как Европейский банк реконструкции и развития. Пока украинцы просыпаются ночью под звуки российских ракет, представители РФ все еще продолжают выступать на заседаниях ЕБРР", – заявил Марченко .

Напомним, что российская оккупационная армия ракетами обстреляла село Циркуны под Харьковом. На месте трагедии погиб 52-летний мужчина.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
315
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация