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Устранены еще 580 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях армии РФ врага

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Устранены еще 580 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях армии РФ врага

По состоянию на 11 августа 2023 уничтожено 252 780 солдат армии РФ. / Фото: Associated Press

Враг потерял еще 12 танков и 18 дронов.

По состоянию на 11 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 252 780 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 252 780 (+580) человек ликвидировано,
  • танков — 4290 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 8318 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 5043 (+15) ед,
  • РСЗО — 713 (+2) ед,
  • средства ПВО — 471 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4197 (+18),
  • крылатые ракеты – 1377 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7511 (+16) ед,
  • специальная техника – 756 (+10).

Как сообщалось, оккупанты развернули крематорий возле Мелитополя, чтобы не вывозить тела в Россию. Таким образом, командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава.

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Дата публикации
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2617
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