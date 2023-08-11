Устранены еще 580 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях армии РФ врага

Враг потерял еще 12 танков и 18 дронов.
По состоянию на 11 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 252 780 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 252 780 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 4290 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8318 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 5043 (+15) ед,
- РСЗО — 713 (+2) ед,
- средства ПВО — 471 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4197 (+18),
- крылатые ракеты – 1377 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7511 (+16) ед,
- специальная техника – 756 (+10).
Как сообщалось, оккупанты развернули крематорий возле Мелитополя, чтобы не вывозить тела в Россию. Таким образом, командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава.