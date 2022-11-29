Устранить угрозу России с Черного моря можно: дипломат назвал единственный способ

Украине от западных партнеров необходимы поставки ракет дальностью на 300 км, чтобы исчезла эта угроза.

Дипломат, эксглава МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Огрызко уверен, что изъять угрозу РФ из Черного моря можно. Для этого нужно хорошо вооружить Украину, которая самостоятельно устранит эту опасность.

Такую он дипломат выразил в эфире "Экспрессо".

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"По словам генерального секретаря НАТО Столтенберга, что Альянс будет увеличивать свое присутствие и контроль, это лишь прекрасные слова, потому что нет решения насущной проблемы, чтобы устранить угрозу со стороны РФ в Черном море. А убрать можно только одним способом — вооружить Украину, которая сама устранит эту опасность ", – сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины.

По его мнению, как только партнеры предоставят Украине ракеты дальностью на 300 км – угроза со стороны Черноморской флотилии РФ исчезнет.

"Турция уже в этом плане делала доброе дело, которое может продолжать делать, она может запретить вхождение российских военных кораблей в акваторию Черного моря через проливы Босфор и Дарданеллы. Соответственно, России некуда будет деваться, а все, что у нее осталось, она быстренько перегонена" в Новороссийск. Вот и вся история с угрозой в Черном море", — добавил он.

Может ли Украина уничтожить Черноморский флот РФ

По мнению полковника запаса Петра Черника, Украина благодаря морским дронам и ракетам Гарпун получила серьезное преимущество в Черном море и может создавать угрозу для кораблей Черноморского флота России. Он уверен, что морские дроны могут уничтожить ЧФ РФ. Черник добавил, что Черноморский флот РФ "уже давно не является паритетной силой в Черном море".

Самый опасный аппарат, который остается в Черном море – это подлодки класса "Варшавянка". По состоянию на конец ноября их по меньшей мере четыре и они могут запускать ракеты "Калибр" из подводного положения.

Турция не пустила через Босфор российский флот в Черное море

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