Устроила сама РФ: немецкий политолог объяснил, зачем Путину провокация с беспилотниками

Провокацию с взрывом беспилотника над Кремлем устроили сами российские спецслужбы.

Такое мнение высказал немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд, передает FREEДОМ.

По его мнению, инцидент напоминает взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в 1999 году, которые устроила ФСБ и обвинила в этом чеченских повстанцев. Таким образом, Москва получила основание начать Вторую чеченскую войну.

"И эти взрывы потом стали поводом начала Второй чеченской войны, и они потом тоже помогли — вот эта война и эти взрывы, они помогли Путину стать президентом впервые в 2000 году. И, возможно, мы сейчас наблюдаем похожую операцию, где создается какое-нибудь оправдание для каких-то больших акций. Я этого боюсь. К сожалению, стоит этого опасаться", — сказал Умланд.

Напомним, что в ночь на 3 мая над Сенатским дворцом в московском Кремле прогремели два мощных взрыва. Впоследствии в Сети появилось видео момента взрыва беспилотника над резиденцией Путина в Кремле. Россия традиционно обвинила в инциденте Украину.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заверил, что Украина не атаковала Москву.

В ОП предупредили, что путинский режим устроил эту провокацию, поскольку готовит "масштабный террористический акт".

Между тем псевдооппозиционные российские СМИ разгоняют слухи и ИПСО о ракетном ударе по Киеву с применением ядерного оружия.