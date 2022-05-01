Устроили бронежилеты краш-тест: в Днепре задержали двух местных жителей, которые в парке стреляли из автомата

Устроили бронежилеты краш-тест: в Днепре задержали двух местных жителей, которые в парке стреляли из автомата

В Днепре стражи порядка задержали мужчину и женщину, которые в местном парке открыли огонь из оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из парков, расположенном в Индустриальном районе города. Там граждане услышали, как неизвестные открыли огонь из оружия. На место сразу прибыли патрульные.

Позже выяснилось, что 48-летний мужчина и 39-летняя женщина в парке произвели несколько выстрелов из автомата АК-74. Что интересно, огонь они открыли по бронежилетам, для которых решили устроить краш-тест.

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"Полицейские задержали двух участников происшествия. На месте преступления стражи порядка изъяли гильзы и автоматическое оружие АК-74. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 ("Хулиганство") УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Продолжается следствие”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Донецкой области во время обстрелов ранения получили трое маленьких детей и подросток.

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