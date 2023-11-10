Устроили феерический салют: на юге контрразведка СБУ уничтожила вражеский склад с боеприпасами (видео)

На юге 13 Управления военной контрразведки СБУ уничтожило склад с боеприпасами и логистику оккупантов.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ 10 ноября и обнародовал эффектное видео.

"Наши воины отработали по вражеским целям дронами-камикадзе и устроили там феерический салют. Теперь на этом направлении у российских захватчиков стало меньше боеприпасов для обстрела наших защитников, а также грузовиков для их доставки", — говорится в сообщении под видео.

13 Управление военной контрразведки СБУ уничтожило состав БК и логистику окупантов на юге 13 Управление военной контрразведки СБУ уничтожило состав БК и логистику окупантов на юге Наши воины отработали по враждебным целям дронами-камикадзе и устроили там феерический салют. Теперь в этом направлении у российских захватчиков стало меньше боеприпасов для обстрела наших защитников, а также грузовиков для их доставки. Работаем дальше до полной Победы! Опубликовано Служба безопасности Украины Пятница, 10 ноября 2023 г.

Напомним, полковник ВСУ дал прогноз, что ждет Украину зимой.

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