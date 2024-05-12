Устроили фотозону на комбинате Ильича: чем россияне занимаются в оккупированном Мариуполе (фото)

Оккупанты шатаются по городу, устраивают скандалы и ДТП.
Кадыровцы, оставшиеся в оккупированном Россией Мариуполе, охраняют металлургический комбинат имени Ильича.
Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что в город приехали и многие гражданские кадыровцы, и они очень любят развлекаться.
"В центре Мариуполя есть такое кафе "Гуси-лебеди". Они оттуда не вылезают. Ничего не делают, бездельничают и показывают, что они вроде бы есть. Чтобы боялись, чтобы никто не лазил на завод. На самом деле никто их и так не боится”, – рассказал Андрющенко.
По его словам, оккупанты бродят по городу, устраивают скандалы и ДТП. А на проходной комбината установлен баннер с фотографиями Владимира Путина, Рамзана Кадырова и Дениса Пушилина.
"Это еще период, когда Кадыров подружился с Пушилиным. Оно очень полиняло за эти годы. Агрессивное солнце, плохое качество. Даже напечатать нормальный баннер не могут”, — сказал советник городского головы Мариуполя.
Недалеко от этого баннера есть памятник погибшим ильичевцам во время Второй мировой войны. Она побита российскими пулями и осколками от бомб. Андрющенко отметил, что до оккупации о ней всегда заботились, она была в хорошем состоянии.
“Военная техника, военная составляющая, которая есть на комбинате Ильича, ее там многовато, чтобы Кадырову можно было показать фото. На самом деле "тикток-войска". У них есть такая "фортификация" как раз. Снимать очень неплохо можно будет селфи и видео, которые так любят оккупанты. Наверное, для того и сделали”, — добавил Петр Андрющенко.
Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне сносят целый квартал с поврежденными обстрелами домами. В то же время, захватчики не спешат предоставлять выселенным жильцам квартир компенсационное жилье.
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