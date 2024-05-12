Устроили фотозону на комбинате Ильича: чем россияне занимаются в оккупированном Мариуполе (фото)

Кадыровцы, оставшиеся в оккупированном Россией Мариуполе, охраняют металлургический комбинат имени Ильича.

Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в город приехали и многие гражданские кадыровцы, и они очень любят развлекаться.

"В центре Мариуполя есть такое кафе "Гуси-лебеди". Они оттуда не вылезают. Ничего не делают, бездельничают и показывают, что они вроде бы есть. Чтобы боялись, чтобы никто не лазил на завод. На самом деле никто их и так не боится”, – рассказал Андрющенко.

По его словам, оккупанты бродят по городу, устраивают скандалы и ДТП. А на проходной комбината установлен баннер с фотографиями Владимира Путина, Рамзана Кадырова и Дениса Пушилина.

оккупанты устроили фотозону в Мариуполе / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"Это еще период, когда Кадыров подружился с Пушилиным. Оно очень полиняло за эти годы. Агрессивное солнце, плохое качество. Даже напечатать нормальный баннер не могут”, — сказал советник городского головы Мариуполя.

Недалеко от этого баннера есть памятник погибшим ильичевцам во время Второй мировой войны. Она побита российскими пулями и осколками от бомб. Андрющенко отметил, что до оккупации о ней всегда заботились, она была в хорошем состоянии.

“Военная техника, военная составляющая, которая есть на комбинате Ильича, ее там многовато, чтобы Кадырову можно было показать фото. На самом деле "тикток-войска". У них есть такая "фортификация" как раз. Снимать очень неплохо можно будет селфи и видео, которые так любят оккупанты. Наверное, для того и сделали”, — добавил Петр Андрющенко.

Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне сносят целый квартал с поврежденными обстрелами домами. В то же время, захватчики не спешат предоставлять выселенным жильцам квартир компенсационное жилье.

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