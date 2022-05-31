Утечка аммиака возле Бахмута: глава ОВА сообщил, есть ли угроза для населенных пунктов области

Утечка аммиака возле Бахмута: глава ОВА сообщил, есть ли угроза для населенных пунктов области

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о ситуации в регионы после повреждения герметичности ветви аммиакопровода в Бахмутском районе в результате боевых действий.

Абсолютное большинство населенных пунктов Бахмутского района, в том числе и Бахмут – вне зоны поражения, угрозы для них нет.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кириленко отметил, что по состоянию на утро 31 мая единственное место, откуда поступает информация о запахе аммиака – это село Травневое, расположенное в зоне активных боевых действий. Там проживают 35 человек.

Спасатели ГСЧС круглосуточно мониторят ситуацию и в случае ухудшения 9 автоцистерн и 45 специалистов готовы в любой момент отправиться на ликвидацию последствий аварии. Сейчас ситуация под контролем, добавил глава ОВА.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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