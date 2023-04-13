Утечка секретных данных: американский генерал рассказал, скажется ли "слив" на контрнаступлении ВСУ

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес заявил, что утечка секретных документов США не отразится на контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Об этом Годжес сказал в комментарии " Голос Америки".

Он выразил мнение, что украинская сторона должна быть менее "расстроена" возможными последствиями этого "сливания", чем американская. По словам Годжеса, именно последняя продемонстрировала свою "уязвимость". Генерал отмечает, что "всегда предполагал, что украинцам не хватает боеприпасов, потому что они используют их в больших количествах".

"Если этот отчет точен, а мы не знаем, так ли это, и насколько он точен, то администрация должна не только изо всех сил пытаться передать их в еще больших масштабах, но и снова рассмотреть вопрос предоставления F-16 или других самолетов, которые могли бы помочь", — сказал Бен Годжес.

Он отмечает, что Белый дом должен предоставить ВСУ то современные истребители F-16, тактические ракеты АТАCМS, снаряды или различные типы высокоточных средств большей дальности, которые позволили бы заставить агрессорку Россию не использовать аннексированный Крым как место, откуда оккупанты наносят свои ракетные. ударов.

"Черноморский флот стоит в Севастополе, корабли выходят в Черное море, запускают ракеты по украинским домам, после чего возвращаются в порт. Почему бы нам не помочь Украине подавить находящийся в Севастополе Черноморский флот или ВВС России или эти беспилотники, которые запускают с Крыма?", — сказал генерал.

"Слив" секретных материалов

На днях в Сеть попали секретные документы США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением. В частности, речь идет о фотографиях графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов.

Пользователь, распространивший эти документы, по информации The Washington Post, живет в Калифорнии. Совершенно тайную информацию распространили через канал популярной игры – на сервере Discord под названием Minecraft. Владелец соцсети Илон Маск отказывается удалять эту информацию.

Американские власти на самом высоком уровне подтвердили утечку секретных документов Пентагона. Министр обороны Ллойд Остин заявил, что "перевернут каждый камень", чтобы найти источник "сливания". По его словам, в Вашингтоне не уверены, были ли другие документы, которые могли быть опубликованы в Сети еще, кроме публикаций 28 февраля и 1 марта.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что "утечка секретных документов" из Пентагона является смесью правды и дезинформации. Министр уверен, что за этой операцией стоит Россия, которая стремится поссорить Украину с западными союзниками.

Читайте также: