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Утечка секретных данных США: подозреваемый называл войну в Украине «удручающей» битвой — WP

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Утечка секретных данных США: подозреваемый называл войну в Украине «удручающей» битвой — WP

Фото: pixabay.com

Венгрия может тайно помогать Украине со снабжением вооружения.

После утечки секретных данных Пентагона один из подозреваемых стал нацгвардеец США Джек Тейшейр. В частности, он назвал полномасштабное вторжение России «удручающей войной» между двумя странами.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, нацгвардеец начал делиться секретными документами на сервере Discord приблизительно в феврале 2022 года в начале войны против Украины. Отмечается, что он рассматривал войну РФ против Украины как «удручающую» битву между «двумя странами, которые должны иметь больше общего».

"Пользователи договорились никогда не делиться документами за пределами сервера, поскольку они могут навредить интересам США. Было достаточно неприятно видеть, как выросшие в пригороде дети спорят о конфликте за океаном», — резюмировал он.

Напомним, Венгрия может тайно помогать Украине со снабжением вооружения. Это стало известно из тайных документов Пентагона, попавших в Сеть.

В то же время в Украине говорят, что утечка секретных документов Пентагона никак не повлияет на наступление Вооруженных сил Украины. Этот "слив" также не повредит отношениям между Киевом и Вашингтоном.

Между тем, российский диктатор Владимир Путин ошибся "по всем фронтам" и недооценил решимость кран Запада в отношении Украины, когда решил начать войну.

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Дата публикации
Просмотры
1504
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