Сколько будет продолжаться война в Украине: The Washington Post опубликовала информацию из секретных документов

Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года, говорится в документе.

В США считают, что война России против Украины будет продолжаться в 2024 году. К тому времени ни одна из сторон не сможет одержать победу.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на вытекшие в Сеть документы Пентагона.

Сообщается, что даже если Украине удастся отвоевать значительную часть своей территории у российских оккупантов, а также получится нанести ВС РФ серьезные потери, то мирные переговоры не начнутся.

"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях", — говорится в секретном документе.

По словам журналистов, оценка, основанная на тщательном изучении США численности войск, вооружений и снаряжения каждой стороны, может вдохновить критиков войны призвать великие государства настаивать на том, чтобы Киев и Москва достигли урегулирования и положили конец конфликту.

Неназванный представитель США заявил, что решение о начале переговоров с Москвой зависит только от президента Украины Владимира Зеленского.

В документе, как пишут журналисты, также говорится, к чему может привести получение Россией или Украиной "решающего преимущества" на поле боя. В случае если Россия нанесет значительный удар по Украине и захватит новые территории, Москва, скорее всего, "разместит силы для достижения дальнейших целей, таких как изменение режима в Киеве".

Если же, как сообщается, преимущество будет у Украины, то ВСУ, вероятно, проведут более рискованные наступательные операции для получения дополнительных выгод. В ответ ожидается, что Россия усилит некие "нетрадиционные атаки", хотя применение ядерного оружия остается маловероятным.

Что известно об утечке секретных документов Пентагона

6 апреля стало известно, что чиновники администрации Байдена сообщили журналистам The New York Times, что на этой неделе в соцсетях (Twitter и Telegram) опубликовали засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины в войне против России.

По словам военных аналитиков, опубликованные документы, похоже, отличаются от первоначального варианта – там завышены американские оценки потерь украинской армии и занижено вероятное количество убитых россиян. Это может свидетельствовать о попытке дезинформации со стороны Москвы, поскольку эти документы активно распространялись российскими пропагандистами. Но фото графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов выглядят подлинно. В Пентагоне проводят собственное расследование.

7 апреля стало известно, что в Сети опубликовали вторую партию секретных документов американских властей. В них речь идет не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничеству с Китаем.

9 апреля Bellingcat сообщил, что документы из Пентагона начали появляться в Интернете еще в январе 2023 года на некоторых Discord-серверах.

ТСН.ua сообщал о всех деталях масштабной утечки секретной информации, в том числе и реакции на это Украины и США.

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