Утечка секретных документов Пентагона: потери в войне в 10 раз превышают официальные цифры — Reuters

В агентстве обратили внимание на соотношение бронетехники в поле боя. Согласно опубликованным документам Украина якобы имеет преимущество в танках и БТР.

Согласно опубликованным в Сети якобы документам американской военной разведки, в войне, которую развязала Россия в Украине, в общей сложности было убито или ранено 354 тысячи военных с обеих сторон.

Об этом сообщает агентство Reuters, проанализировав полсотни документов, появившихся в Сети.

В частности, в документе под названием "Россия/Украина — оценка боевой устойчивости и истощения" потери России оцениваются в 35,5-43 тысяч убитыми в бою и 154 180 тысяч ранеными, то есть в общей сложности в 189,5-223 тысячи. Потери Украины оценивают в общей сложности от 124,5 до 131 тысячи — 15,5-17,5 тысяч убитыми и 109-113,5 тысячи ранеными.

"Эти числа примерно в 10 раз превышают любые публичные данные о потерях, опубликованных Москвой или Киевом", — сообщает Reuters.

В агентстве обратили внимание на соотношение сил украинской и российской армии, которое, согласно опубликованным документам, в целом указывает на численное преимущество России, однако Украина на поле боя якобы имеет 802 танка и 3 498 БТР, в то время как Россия – всего 419 танков и 2928 БТР.

Что касается потерь бронетехники, то, по опубликованной информации из секретных документов Пентагона, Россия потеряла 2048 танков (это на более полутора тысячи меньше, чем цифра, которую дают украинские источники) и 3900 БТР, а Украина – 468 танков и 1020 БТР.

В то же время, российская сторона имеет преимущество в истребителях и средствах противовоздушной обороны.

Напомним, американские власти на самом высоком уровне подтвердили утечку секретных документов Пентагона. Мы воспринимаем это очень серьезно, сказал министр обороны Ллойд Остин.

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